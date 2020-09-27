MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem...
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekAtıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekAtıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem... - Son Dakika
Son Dakika Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu