MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla...

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Metina, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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