- MSB, 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

- MSB, 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından "Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.