Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava...
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MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava...

1 saat önce

MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
PKK, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa
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