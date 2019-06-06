MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava...
1 saat önce
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
MSB: "Irak
kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK
'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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