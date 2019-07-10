Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi

6 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 15 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 15 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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