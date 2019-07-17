Son Dakika Haberleri: MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

3 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:03 Kaynak: DHA
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