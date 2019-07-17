MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
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