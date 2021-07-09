MSB: İran'a yasa dışı geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor. Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran'a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi" denildi.