MSB: İran tarafından açılan taciz ateşinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, 1 kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

ANKARA, -