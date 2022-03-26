MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu

26.03.2022 12:52
MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından mayın benzeri bir cismin tespit edilmesi üzerine SAS Timlerince süratle intikal edilerek söz konusu cismin etkisiz hale getirilme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından mayın benzeri bir cismin tespit edilmesi üzerine SAS Timlerince süratle intikal edilerek söz konusu cismin etkisiz hale getirilme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri bir cisim tespit edildi, SAS timleri olay yerinde Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri bir cisim tespit edildi, SAS timleri olay yerinde Milli Savunma Bakanı Akar, 20. Doha Forumu'na katıldı Milli Savunma Bakanı Akar, 20. Doha Forumu'na katıldı

İstanbul Boğazı, Milli, Mayın, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement