Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması

08.04.2022 07:40
Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Mecliste kabul edilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Mecliste kabul edilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
07:44 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 8 Nisan'da bölgelerimizde ve bazı kentlerdeki hava durumu
07:40 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 07:53:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement