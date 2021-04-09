MSB: "(İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz... - Son Dakika

MSB: "( İzmir'de düşen uçak) Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir." - ANKARA