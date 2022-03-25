MSB: "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu"

25.03.2022 08:53
MSB: "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise İzmir'de Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kahraman Silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay-İHA)

YORUMLAR
500
İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu. İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu. MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu' MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu'

Milli, İzmir, Şehit, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu' - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:12:01. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement