MSB: "İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde... - Son Dakika

MSB: " İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." - ANKARA