MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi - Son Dakika
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MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

08.04.2022 11:39

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanında 19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" denildi.

Bakanlık ayrıca atış faaliyetinin görüntülerini de paylaştı.

MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi
MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

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Kaynak: DHA

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