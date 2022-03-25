MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3) - Son Dakika
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MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3)

25.03.2022 04:35
MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.Haber: ANKARA,


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İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu. İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu. MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu' MSB: 'İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3) - Son Dakika
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