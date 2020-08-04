MSB: "İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan kuru ot yangını kontrol altına alındı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir'de konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide saat 16.50'de kuru ot yangını çıktığı, yangının 18.00'da tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarını devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın nedeniyle askeri tesislerde bir zarar meydana gelmediği, yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin, hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edildiği belirtildi. - ANKARA