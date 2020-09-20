MSB: İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:27 - Kaynak: AA
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