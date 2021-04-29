MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı
29.04.2021 15:01
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i terör örgütü PKK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i terör örgütü PKK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu