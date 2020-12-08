MSB: "Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de" - Son Dakika

MSB: "Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de"
08.12.2020 23:08
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video BAKÜ - Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video BAKÜ - Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'de resmi geçit törenine katılacak komandoların videosunu paylaştı. MSB'nin mesajında;
"Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına!"
Kahraman Komandolarımız, canımızdan can bildiğimiz asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimize 83 milyon milletimizin sevgisini, muhabbetini ve selamlarını iletmek üzere Bakü'de!" bilgi notu yer aldı.
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