MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li... - Son Dakika

MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li...

6 saat önce

MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB:

MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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