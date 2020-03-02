Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li... - Son Dakika
MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li...
6 saat önce
MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Son Dakika Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu