Son dakika haberleri... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

18.04.2022 16:00
Son dakika haberleri... MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek - İHA)

Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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