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MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör...
6 saat önce
MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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