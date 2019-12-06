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Son Dakika Güncel MSB: 'Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör... - Son Dakika

MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör...

6 saat önce

MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor.

MSB:

MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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