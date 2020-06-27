MSB: "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor.

MSB: "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor.

MSB: "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Haftanin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. - Son Dakika
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