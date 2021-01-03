MSB: "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır" - Son Dakika

MSB: "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır"
03.01.2021 15:06
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars/Sarıkamış'ta konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' başarı ile icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
-İHA-
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