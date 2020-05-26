MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi,...
MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi.
MSB: "Kahraman komandolarımızın Hakkari/ Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:04 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi,... - Son Dakika
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