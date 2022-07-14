MSB:  Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB:  Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi

14.07.2022 18:57
MSB:  Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB:  Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB:  Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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