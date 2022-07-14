MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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