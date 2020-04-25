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- MSB: "Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de ilk iftarlarını...
25 dakika önce
- MSB: "Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de ilk iftarlarını yaptı" Milli Savunma Bakanlığı tarafından Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görev yapan Mehmetçiğin ilk iftar görüntüleri paylaşıldı.
- MSB: "Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de ilk iftarlarını yaptı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görev yapan Mehmetçiğin ilk iftar görüntüleri paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yedi iklim, üç kıtada görev yapan Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 07:48 Kaynak: İHA
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