Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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