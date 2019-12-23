Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.