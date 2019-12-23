MSB: "Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor' - Son Dakika

MSB: "Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.

MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Twitter, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:57 Kaynak: AA
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