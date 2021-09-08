Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğunu bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu."

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