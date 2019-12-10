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MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:03 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı. MSB'nin mesajında "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." bilgi notu yer aldı.
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