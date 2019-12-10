Son Dakika Haberleri: MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/
Son Dakika Güncel MSB: 'Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır' - TEL ABYAD/ - Son Dakika

MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı. MSB'nin mesajında "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." bilgi notu yer aldı.

MSB: Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır - TEL ABYAD/

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:03 Kaynak: AA
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