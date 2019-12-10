Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı. MSB'nin mesajında "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." bilgi notu yer aldı.