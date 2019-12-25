Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde,... - Son Dakika
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde,...
6 saat önce
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/ YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi." - ANKARA
Son Dakika Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı