MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/ YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi." - ANKARA