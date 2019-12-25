MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde,... - Son Dakika

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde,...

6 saat önce

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi.

MSB:

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/ YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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