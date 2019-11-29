Son Dakika Haberleri: MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.
Son Dakika Güncel MSB: 'Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.

6 saat önce

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.

MSB:

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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