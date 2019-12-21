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MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap...
6 saat önce
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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