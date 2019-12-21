MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap... - Son Dakika

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap...

6 saat önce

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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