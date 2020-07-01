MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. - Son Dakika

MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor.

MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor.

MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. - Son Dakika
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