MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. - Son Dakika
MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor.
MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor.
MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor." - ANKARA
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1.07.2020 18:55:26. #1.13#
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