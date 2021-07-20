MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi" - Son Dakika

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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