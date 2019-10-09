MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat 'ın doğusuna kara harekatına başladı."

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