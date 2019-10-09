Son Dakika Haberleri: MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında...
Son Dakika Güncel MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında...

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında...

1 saat önce

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı.

MSB:

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı
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