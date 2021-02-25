MSB: "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma faaliyetlerine dair bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının helikopterli arama, kurtarma faaliyetlerine yönelik bir video paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız! Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın personel kurtarma ekiplerinin faaliyetlerine yakından bakmak ister misiniz" denildi.
(Ömer Faruk Karataş/İHA)
Kaynak: İHA
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