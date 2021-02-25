MSB: "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız" - Son Dakika

ABD'deki gelişmeyle dolar ve euro fırladı! Son bir ayın en yüksek seviyesini gördüler

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma faaliyetlerine dair bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının helikopterli arama, kurtarma faaliyetlerine yönelik bir video paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda "Kahramanlar vatanı, biz kahramanları kurtarırız! Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın personel kurtarma ekiplerinin faaliyetlerine yakından bakmak ister misiniz" denildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)