MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.