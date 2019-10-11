Son Dakika Haberleri: Msb: kamışlı ve derik'te tsk'ya ait operasyon unsuru yok
Son Dakika Güncel Msb: kamışlı ve derik'te tsk'ya ait operasyon unsuru yok

Msb: kamışlı ve derik'te tsk'ya ait operasyon unsuru yok

37 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.

Msb: kamışlı ve derik'te tsk'ya ait operasyon unsuru yok, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" denildi.


Derik, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
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