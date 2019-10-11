Msb: kamışlı ve derik'te tsk'ya ait operasyon unsuru yok
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" denildi.
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