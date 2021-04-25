MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı - Son Dakika

MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika

Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video

Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı

Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş