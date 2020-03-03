Son Dakika › Güncel › MSB: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde tespit edilen 9 PKK'l teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde tespit edilen 9 PKK'l teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Son Dakika Vergi borcu olanların vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 5 bin liraya yükseltildi TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı