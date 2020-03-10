MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kandil Dağı, Irak, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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