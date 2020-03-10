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MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı...
17 dakika önce
MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:00 Kaynak: AA
MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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