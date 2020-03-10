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FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu

Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti

Çinli uzman: Tahminlere göre salgın, en az Haziran'a kadar devam edecek