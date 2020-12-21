Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatının, 22 Aralık günü Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında icra edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı; Hava Savunma Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, Muh.Hv.Kv.K.Yrd.lığı ve BHHM'leri K.lığı sevk ve idaresinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 22 Aralık 2020 tarihinde Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecektir" denildi.

Tatbikatın maksadının; TSK'nın, muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi olduğu vurgulanarak, "Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muhtelif tip ve miktarda muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve İHA'lar ile hava savunma unsurları katılacaktır" ifadesi kullanıldı. - ANKARA