MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
04.04.2021 13:09
MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
TSK, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. - Son Dakika
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