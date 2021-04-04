MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.

TSK, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › MSB: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. - Son Dakika

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