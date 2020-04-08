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MSB: "Karadağ'ın ardından beraberindeki sağlık malzemelerini Kuzey Makedonya'ya taşıyan uçağımız...
6 saat önce
MSB: "Karadağ'ın ardından beraberindeki sağlık malzemelerini Kuzey Makedonya'ya taşıyan uçağımız Üsküp'e indi.
MSB: " Karadağ'ın ardından beraberindeki sağlık malzemelerini Kuzey Makedonya'ya taşıyan uçağımız Üsküp'e indi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:26 Kaynak: İHA
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