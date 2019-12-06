Son Dakika Haberleri: MSB: "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Son Dakika Güncel MSB: 'Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

6 saat önce

MSB: "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

MSB:

MSB: "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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